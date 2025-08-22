Concerts de musique de chambre Saint-Pierre-Église

Eglise Saint-Pierre-Église Manche

Tarif : – –

Début : 2025-08-22 20:00:00

fin : 2025-08-22 21:30:00

2025-08-22

Concerts de musique de chambre donnés par 20 musiciens (instrumentistes et chanteurs) amateurs aguerris. Au programme du Mozart, Brahms, Monteverdi, Haydn… Durée du concert 1h30, entrée libre.

Le 22 août, 20h église de Saint Pierre Église

Le 23 août, 18h salle des fêtes du château de Gonneville, suivi d’un vin d’honneur .

Eglise Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie +33 6 37 29 51 34

