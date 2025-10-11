Concerts de NICOLAS MORO + SYLVAIN BOSSA La Station Châtellerault

Concerts de NICOLAS MORO + SYLVAIN BOSSA

Concerts de NICOLAS MORO + SYLVAIN BOSSA La Station Châtellerault samedi 11 octobre 2025.

Concerts de NICOLAS MORO + SYLVAIN BOSSA

La Station 6 avenue du Général de Gaulle Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11

Date(s) :
2025-10-11

  .

La Station 6 avenue du Général de Gaulle Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine   contact@lastation-asso.fr

English : Concerts de NICOLAS MORO + SYLVAIN BOSSA

German : Concerts de NICOLAS MORO + SYLVAIN BOSSA

Italiano :

Espanol : Concerts de NICOLAS MORO + SYLVAIN BOSSA

L’événement Concerts de NICOLAS MORO + SYLVAIN BOSSA Châtellerault a été mis à jour le 2025-09-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne