Concerts de noël Brest

Concerts de noël

Centre-ville de Brest Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-13 18:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Retrouvez l’ambiance des concerts de Noël à l’américaine dans les rues du centre-ville.

Programme

16h00 Onnakor, rue Etienne Dolet

16h30 Grain de phonie, devant Dialogues

17h00 Elèves des Cuivres du Conservatoire, Place Wilson

18h00 G d’la zik (chorale de la Luciole), Place Wilson .

Centre-ville de Brest Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80

English :

