Concerts de noël Brest

Centre-ville de Brest Brest Finistère
Début : 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-13 18:30:00
2025-12-13
Retrouvez l’ambiance des concerts de Noël à l’américaine dans les rues du centre-ville.
Programme
16h00 Onnakor, rue Etienne Dolet
16h30 Grain de phonie, devant Dialogues
17h00 Elèves des Cuivres du Conservatoire, Place Wilson
18h00 G d’la zik (chorale de la Luciole), Place Wilson .
+33 2 98 00 80 86
