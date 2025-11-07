Concerts de Noël – Chorale Chantepie Chante Église de Chantepie Chantepie 13 et 14 décembre Ille-et-Vilaine

Participation libre, pas de réservation

Concert chorale. En invité, « Vents Cuivrés du Sud », quintet de cuivres et percussions

Venez vivre la féérie de Noël avec la Chorale Chantepie Chante samedi 13 décembre à 18h et dimanche 14 décembre à 15h à l’église de Chantepie.

Accompagnés par Pascal Tuffery au piano, les choristes vous feront voyager d’un continent à l’autre et entonner les chants traditionnels de Noël qui nous bercent depuis notre enfance.

Au programme également, des rythmes colorés et ensoleillés par « Vents du Sud Cuivrés ». Le quintet de cuivres accompagné de percussions vous fera découvrir des arrangements de musiques populaires et de danses d’Amérique du Sud.

[http://chantepiechante.free.fr](http://chantepiechante.free.fr)

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2025-12-13T18:00:00

Fin : 2025-12-14T17:00:00

elisabeth.m.david@orange.fr

Église de Chantepie Place de l’Eglise, 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine