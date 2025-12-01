Concerts de Noël de l’Harmonie municipale ARSENAL JEAN-MARIE RAUSCH Metz

Concerts de Noël de l’Harmonie municipale

ARSENAL JEAN-MARIE RAUSCH 3 avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Concert de Noël de l’Harmonie municipale de Metz sous la direction d’Arnaud Tutin, avec la participation de la Maitrise de la Cathédrale Saint Etienne sous la direction de Christophe Bergossi.

A l’occasion du 50ème anniversaire de la disparition Dimitri Chostakovitch, l’Harmonie municipale de Metz ouvrira son concert avec deux œuvres emblématiques du grand compositeur russe L’ouverture Festive et la Jazz suite n°2 .

La seconde partie du programme sera dédiée aux musiques de Noël, mêlant œuvres classiques et mélodies populaires du “Gloria” de John Rutter à des airs traditionnels aux accents jazzy, en passant par “L’hymne des fraternisés” issu du film Joyeux Noël et “Entre le bœuf et l’âne gris” de Thierry Escaich.

Ce bouquet final de Noël réunira sur scène la Maîtrise de la Cathédrale Saint-Étienne et l’Harmonie municipale de Metz pour un moment musical à la fois festif et émouvant.Tout public

0 .

ARSENAL JEAN-MARIE RAUSCH 3 avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Christmas concert by the Harmonie municipale de Metz, conducted by Arnaud Tutin, with the participation of the Maitrise de la Cathédrale Saint Etienne, conducted by Christophe Bergossi.

To mark the 50th anniversary of the death of Dmitri Shostakovich, the Harmonie municipale de Metz will open its concert with two emblematic works by the great Russian composer: The Festive Overture and Jazz Suite No. 2 .

The second part of the program is dedicated to Christmas music, combining classical works and popular melodies: from John Rutter’s Gloria to traditional tunes with a jazzy accent, including L’hymne des fraternisés from the film Joyeux Noël and Thierry Escaich’s Entre le b?uf et l’âne gris .

This Christmas finale will bring together on stage the Maîtrise de la Cathédrale Saint-Étienne and the Harmonie municipale de Metz for a festive and moving musical moment.

L’événement Concerts de Noël de l’Harmonie municipale Metz a été mis à jour le 2025-12-09 par AGENCE INSPIRE METZ