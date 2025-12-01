Concerts de Noël des élèves du conservatoire

6 Avenue du Port Abbeville Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-15 19:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-15

Concert

Concert .

6 Avenue du Port Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 41 28

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concerts de Noël des élèves du conservatoire Abbeville a été mis à jour le 2023-07-31 par OT DE LA BAIE DE SOMME