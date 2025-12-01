Concerts de Noël du Conservatoire Saintes

Concerts de Noël du Conservatoire

Salle de spectacle Mendès-France Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-12-10 17:00:00

fin : 2025-12-13

Concerts avec la participation des ensembles de trombones, clarinettes, de l’orchestre d’harmonie mini et juniors et des ateliers vocaux CHAM des collèges Agrippa d’Aubigné et Edgar Quinet.

Salle de spectacle Mendès-France Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 50 80 conservatoire@ville-saintes.fr

Concerts with the participation of trombone and clarinet ensembles, the mini and junior harmony orchestras and the CHAM vocal workshops of Agrippa d’Aubigné and Edgar Quinet collèges.

Konzerte unter Mitwirkung der Posaunen- und Klarinettenensembles, des Mini- und Juniorenblasorchesters und der CHAM-Vokalworkshops der Collèges Agrippa d’Aubigné und Edgar Quinet.

Concerti con gli ensemble di trombone e clarinetto, le mini e junior band di fiati e i laboratori vocali CHAM dei collèges Agrippa d’Aubigné e Edgar Quinet.

Conciertos de los conjuntos de trombón y clarinete, de las bandas de viento mini y junior y de los talleres vocales del CHAM de los colegios Agrippa d’Aubigné y Edgar Quinet.

