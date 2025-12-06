Concerts de Noël | École de musique de Lacroix Saint-Ouen Lacroix-Saint-Ouen

Concerts de Noël | École de musique de Lacroix Saint-Ouen

799 Rue Ferdinand Meunier Lacroix-Saint-Ouen Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 18:00:00

fin : 2025-12-13 19:30:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-13

Concerts de l’école de musique de Lacroix Saint-Ouen.

Samedi 6 décembre, à 15h

Concert des classes d’éveil et des jeunes musiciens.

Samedi 13 décembre, à 18h

Concert des grands élèves, de l’orchestre, des chorales enfants et adultes

799 Rue Ferdinand Meunier Lacroix-Saint-Ouen 60610 Oise Hauts-de-France +33 3 44 91 14 96 musiquelacroixsaintouen@gmail.com

English :

Lacroix Saint-Ouen music school concerts.

Saturday, December 6, 3pm:

Concert by early-learning classes and young musicians.

Saturday, December 13, 6pm:

Concert by mature students, orchestra, children’s and adult choirs

German :

Konzerte der Musikschule Lacroix Saint-Ouen.

Samstag, den 6. Dezember, um 15 Uhr

Konzert der Früherziehungsklassen und der jungen Musiker.

Samstag, 13. Dezember, um 18 Uhr

Konzert der älteren Schüler, des Orchesters, der Kinder- und Erwachsenenchöre

Italiano :

Concerti della scuola di musica Lacroix Saint-Ouen.

Sabato 6 dicembre, ore 15.00:

Concerto delle classi di primo insegnamento e dei giovani musicisti.

Sabato 13 dicembre, ore 18.00:

Concerto degli studenti più grandi, dell’orchestra e dei cori di bambini e adulti

Espanol :

Conciertos de la escuela de música Lacroix Saint-Ouen.

Sábado 6 de diciembre, 15:00 h:

Concierto de las clases de preescolar y de jóvenes músicos.

Sábado 13 de diciembre, a las 18:00 h:

Concierto de los alumnos mayores, la orquesta y los coros de niños y adultos

