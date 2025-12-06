Concerts de Noël | École de musique de Lacroix Saint-Ouen Lacroix-Saint-Ouen
Concerts de Noël | École de musique de Lacroix Saint-Ouen Lacroix-Saint-Ouen samedi 6 décembre 2025.
Concerts de Noël | École de musique de Lacroix Saint-Ouen
799 Rue Ferdinand Meunier Lacroix-Saint-Ouen Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 18:00:00
fin : 2025-12-13 19:30:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-13
Concerts de l’école de musique de Lacroix Saint-Ouen.
Samedi 6 décembre, à 15h
Concert des classes d’éveil et des jeunes musiciens.
Samedi 13 décembre, à 18h
Concert des grands élèves, de l’orchestre, des chorales enfants et adultes
799 Rue Ferdinand Meunier Lacroix-Saint-Ouen 60610 Oise Hauts-de-France +33 3 44 91 14 96 musiquelacroixsaintouen@gmail.com
English :
Lacroix Saint-Ouen music school concerts.
Saturday, December 6, 3pm:
Concert by early-learning classes and young musicians.
Saturday, December 13, 6pm:
Concert by mature students, orchestra, children’s and adult choirs
German :
Konzerte der Musikschule Lacroix Saint-Ouen.
Samstag, den 6. Dezember, um 15 Uhr
Konzert der Früherziehungsklassen und der jungen Musiker.
Samstag, 13. Dezember, um 18 Uhr
Konzert der älteren Schüler, des Orchesters, der Kinder- und Erwachsenenchöre
Italiano :
Concerti della scuola di musica Lacroix Saint-Ouen.
Sabato 6 dicembre, ore 15.00:
Concerto delle classi di primo insegnamento e dei giovani musicisti.
Sabato 13 dicembre, ore 18.00:
Concerto degli studenti più grandi, dell’orchestra e dei cori di bambini e adulti
Espanol :
Conciertos de la escuela de música Lacroix Saint-Ouen.
Sábado 6 de diciembre, 15:00 h:
Concierto de las clases de preescolar y de jóvenes músicos.
Sábado 13 de diciembre, a las 18:00 h:
Concierto de los alumnos mayores, la orquesta y los coros de niños y adultos
