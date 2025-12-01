Concerts de Noël Temple du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon
Concerts de Noël Temple du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon samedi 20 décembre 2025.
Concerts de Noël
Temple du Chambon-sur-Lignon Route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Début : 2025-12-20 17:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
La chorale A Croche Choeur vous invite à ses cncerts de Noël.
Temple du Chambon-sur-Lignon Route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
The A Croche Choeur choir invites you to its Christmas concerts.
