Concerts de Noël Place de l’Eglise Le Mas-de-Tence
Concerts de Noël Place de l’Eglise Le Mas-de-Tence dimanche 21 décembre 2025.
Concerts de Noël
Place de l’Eglise Eglise Saint-Régis Le Mas-de-Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 17:00:00
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
La chorale A Croche Choeur vous invite à ses cncerts de Noël.
.
Place de l’Eglise Eglise Saint-Régis Le Mas-de-Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
The A Croche Choeur choir invites you to its Christmas concerts.
L’événement Concerts de Noël Le Mas-de-Tence a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme du Haut-Lignon