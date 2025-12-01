Concerts de Noël Place de l’Eglise Le Mas-de-Tence

Concerts de Noël

Place de l’Eglise Eglise Saint-Régis Le Mas-de-Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 17:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

La chorale A Croche Choeur vous invite à ses cncerts de Noël.

.

Place de l’Eglise Eglise Saint-Régis Le Mas-de-Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The A Croche Choeur choir invites you to its Christmas concerts.

L’événement Concerts de Noël Le Mas-de-Tence a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme du Haut-Lignon