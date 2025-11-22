CONCERTS DE NOEL

Eglise Saint Maimboeuf Montbéliard Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 15:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23 2025-11-30

Le Diairi se produira en ce début du Marché de Noel avec des Noels traditionnels, du Folklore, de la musique classique et religieuse et profane , des chansons modernes.

Le samedi 22/11/2025 à 15h et le dimanche 23/11/2025 à 16h à l’église Saint Maimboeuf

Entrée libre. .

Eglise Saint Maimboeuf Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 56 92 96

English : CONCERTS DE NOEL

German : CONCERTS DE NOEL

Italiano :

Espanol :

L’événement CONCERTS DE NOEL Montbéliard a été mis à jour le 2025-11-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD