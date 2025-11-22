CONCERTS DE NOEL Montbéliard
Eglise Saint Maimboeuf Montbéliard Doubs
Début : 2025-11-22 15:00:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22 2025-11-23 2025-11-30
Le Diairi se produira en ce début du Marché de Noel avec des Noels traditionnels, du Folklore, de la musique classique et religieuse et profane , des chansons modernes.
Le samedi 22/11/2025 à 15h et le dimanche 23/11/2025 à 16h à l’église Saint Maimboeuf
Entrée libre. .
Eglise Saint Maimboeuf Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 56 92 96
