Concerts de Noël par la chorale de Nolay Les Voix de la Cozanne Sampigny les Maranges Sampigny-lès-Maranges

Concerts de Noël par la chorale de Nolay Les Voix de la Cozanne

Sampigny les Maranges, Saône-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-12-13 17:00:00

Fin : 2025-12-13 19:30:00

Dates :

2025-12-13 et 2025-12-14

Traditionnel concerts de Noël par la chorale de NOLAY Les Voix de la Cozanne .

Samedi 13 décembre à Sampigny-les-Maranges & Dimanche 14 décembre à Aubigny-la-Ronce.

Chorale de 25 membres menée par la cheffe Clarisse de Suremain et accompagnée au piano par Claire Simonet.

Programmation de chants en polyphonie, spirituals et pièces classiques, d’origine étrangère, française, bourguignonne.

Tout public. Accès handicap -mobilité réduite et poussettes.

Bien se protéger en fonction de la saison, bien que l’église soit chauffée.

Entrée libre. Participation au gré de chacun. .

Sampigny les Maranges Place de l'Eglise Sampigny-lès-Maranges 71150 Saône-et-Loire bernard.arnoult22@orange.fr

