Concerts de Noël Stutzheim-Offenheim

Concerts de Noël

1 rue de la Mairie Stutzheim-Offenheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

2025-12-14

La commune de Stitzheim-Offenheim organise son traditionnel concert de Noël en l’église de Stutzheim afin de se plonger dans une ambiance féérique.

Le 14 décembre, c’est le Choeur d’hommes Pluricanto, sous la direction musicale de D. Wicker et de G. Ernwein à l’orgue et au piano, qui se prduit.

Entrée libre, plateau. 0 .

