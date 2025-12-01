Concerts de piano Frédéric Couraillon La Maison du Jardinier Abbaye Pontigny Pontigny
La Maison du Jardinier Abbaye Pontigny Pontigny
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-14
2025-12-12
Nous aurons la joie et le privilège d’accueillir les 12, 13 et 14 décembre le pianiste Frédéric Couraillon pour une série de concert sur piano à queue.
Le 12 concert à 19h30 pour public adulte (à la Maison du Jardinier, qui restera ouverte pour l’occasion)
Les 13 et 14 décembre à 16h pour un récital aux compositions plus familiales, adaptées aux enfants, pour l’heure du goûter.
Réservation conseillée et consommation sur place obligatoire (concert gratuit). .
La Maison du Jardinier Abbaye Pontigny Allée de l’Abbaye Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 03 58 lamaisondujardinier@abbayepontigny.com
