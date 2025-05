Concerts de plein air avec Alarach (Rennes) – Styl’Rock – Jerem and Mister Toon à Sens-de-Bretagne (35) – Fête de la Musique – rue des ruelles Sens-de-Bretagne, 14 juin 2025, Sens-de-Bretagne.

Concerts de plein air avec Alarach (Rennes) – Styl’Rock – Jerem and Mister Toon à Sens-de-Bretagne (35) – Fête de la Musique rue des ruelles Sens-de-Bretagne Samedi 14 juin, 20h00 gratuit

3 concerts gratuits dans le cadre de la fête de la musique 2025 à Sens-de-Bretagne

Une scène professionnelle pour accueillir 3 concerts avec :

* Alarach (Rennes) – groupe rock bien connu à Rennes

* Styl’Rock (Laval) – reprises rock – Leur première scène

* Jerem and Mister Toon (Cherbourg) – alternatif – Des loups de mer

Trois ambiances différentes à découvrir dès 20h pour un moment en famille ou entre amis festif. Restauration et buvette sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-14T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-14T23:59:00.000+02:00

02 99 39 51 33

rue des ruelles 35490 Sens-de-Bretagne 35490 Ille-et-Vilaine