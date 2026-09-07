Concerts de poche à Bonnier de la Mosson, Domaine de Bonnier de la Mosson, Montpellier

Informations pratiques

Concerts de poche à Bonnier de la Mosson 19 et 20 septembre Domaine de Bonnier de la Mosson Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Dans le prolongement de la visite guidée, que vous y participiez ou non, profitez d’un moment musical inspiré des œuvres que Joseph Bonnier de La Mosson aurait pu apprécier.

Proposés dans un format court, ces concerts sont l’occasion pour l’ensemble baroque Les Ombres d’offrir à de jeunes musiciens talentueux l’opportunité de se produire devant le public.

Le samedi à 11h et à 15h, découvrez « Tous les matins du monde », avec Juliette Guichard (viole de gambe) et Louison Sailley (basse de viole).

Le samedi à 18h et le dimanche à 11h, assistez à « Fleurs d’ici : Music of India », avec Chloé Loneiriant (direction artistique, flûtes bansuri et chant), Rose Chevrier et Emma Crumpton (flûtes à bec).

Le dimanche à 15h et à 18h, embarquez pour un « Voyage musical au temps de Joseph Bonnier de La Mosson », interprété par Samuel Fourés-Asensi au violon baroque.

Domaine de Bonnier de la Mosson Route de Lodève, 34080 Montpellier, France Montpellier 34080 Mosson Hérault Occitanie +33467347000 https://www.montpellier-tourisme.fr/sejourner/loisirs-et-activites/patrimoine-et-musees/tout-le-patrimoine-musees-monuments/domaine-du-chateau-de-bonnier-de-la-mosson-montpellier-fr-3835521 Le château de Joseph Bonnier de la Mosson, trésorier de la Bourse et conseiller à la Cour des comptes, fut construit en 1723. La mort prématurée de son fils Joseph II alors propriétaire en 1744, conduisit sa veuve à vendre cette somptueuse folie qui sera peu à peu démantelée.

Seuls subsistent de cette demeure les éléments de la décoration intérieure du salon de musique, les gypseries, le pavillon central, le buffet d’eau et quelques statues de la terrasse.

Avec un peu d’imagination, plongez au cœur de ce château mêlant joyaux et grandeurs du XVIIIe siècle.

Le château est ouvert uniquement lors de visites guidées.

Dans la continuité de la visite guidée, que vous la suiviez ou non, profitez d’un moment musical qu’aurait pu apprécier Joseph Bonnier de la Mosson.

© Montpellier Méditerranée Métropole | Christophe Ruiz