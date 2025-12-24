Concerts de poche, La Ruche Saucats

Concerts de poche

La Ruche 1 Allée Montesquieu Saucats Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Voici deux musiciennes étonnantes, réunies pour la première fois à La Ruche, sous l’impulsion des Concerts de Poche et de l’Académie Ravel de Saint-Jean-de-Luz.

Nous découvrons d’un côté cette violoniste et compositrice au talent foisonnant et au tempérament radieux qui, à seulement 25 ans, émerveille déjà partout où elle va, et de l’autre, nous entendons une pianiste reconnue pour son jeu énergique, remarquablement intelligent et pétillant.

Elles nous proposent ici une interprétation poétique et brillante des œuvres les plus attachantes du répertoire pour piano et violon. .

