Concerts de Printemps

L’Arsenal-Jean-Marie-Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

C’est le saxophone qui est mis à l’honneur pour ces concerts de printemps avec l’Harmonie Municipale de Metz sous la direction d’ Arnaud Tutin & le Quatuor de saxophones Axone.

L’Harmonie municipale de Metz a le plaisir de vous convier à son concert de Printemps, sous la direction d’Arnaud Tutin, dans le cadre prestigieux de l’Arsenal de Metz.

Pour cette édition, l’orchestre accueille un invité d’exception le Quatuor de saxophones Axone, ensemble de référence sur la scène musicale française et internationale.

Composé de musiciens diplômés du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, le Quatuor Axone réunit les quatre grandes voix du saxophone Gurvan Péron, saxophone soprano Géraud Etrillard, saxophone alto Cédric Carceles, saxophone ténor Martijne Jansen, saxophone baryton

Au programme, l’œuvre spectaculaire Spotlight de Thomas Doss, véritable concentré d’énergie, de virtuosité et de rythmiques aux couleurs funky, mettant en lumière toute la richesse expressive du saxophone et de l’orchestre d’harmonie.Moment fort de la soirée, le public aura également le privilège d’assister à une création mondiale une œuvre originale pour quatuor de saxophones et orchestre d’harmonie, commandée par le Quatuor Axone au compositeur Hadrien Bonardo. Cette première mondiale, donnée à l’Arsenal de Metz, promet un dialogue inédit entre solistes et ensemble à vents, pour le plus grand plaisir des mélomanes et amateurs de répertoire contemporain.Quatuor de saxophones Axone Biographie Fondé en 1998, le Quatuor de saxophones Axone est né au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, dans la classe de Claude Delangle. Rapidement remarqué, l’ensemble est distingué dans plusieurs concours de référence et se produit sur de nombreuses scènes et festivals, en France comme à l’étranger.

Au-delà de son parcours prestigieux, Axone est avant tout une aventure humaine, fondée sur l’amitié, la complicité et le plaisir de jouer ensemble. Son répertoire, ouvert et contrasté, mêle musique de création, œuvres originales pour quatuor de saxophones et transcriptions, porté par un enthousiasme communicatif et un goût affirmé pour le partage musical.Tout public

0 .

L’Arsenal-Jean-Marie-Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The saxophone takes center stage in these spring concerts, with the Harmonie Municipale de Metz conducted by Arnaud Tutin & the Axone Saxophone Quartet.

The Harmonie Municipale de Metz is delighted to invite you to its Spring concert, conducted by Arnaud Tutin, in the prestigious setting of the Arsenal de Metz.

For this edition, the orchestra welcomes an exceptional guest: the Axone Saxophone Quartet, a benchmark ensemble on the French and international music scene.

Composed of musicians who graduated from the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, the Quatuor Axone brings together the four great voices of the saxophone: Gurvan Péron, soprano saxophone Géraud Etrillard, alto saxophone Cédric Carceles, tenor saxophone Martijne Jansen, baritone saxophone

The program includes the spectacular Spotlight by Thomas Doss, a veritable concentration of energy, virtuosity and funky rhythms, highlighting the expressive richness of the saxophone and wind band. The highlight of the evening is a world premiere: an original work for saxophone quartet and wind band, commissioned by the Quatuor Axone from composer Hadrien Bonardo. This world premiere, performed at the Arsenal de Metz, promises an unprecedented dialogue between soloists and wind ensemble, to the delight of music lovers and aficionados of contemporary repertoire.Axone Saxophone Quartet Biography Founded in 1998, the Axone Saxophone Quartet was born at the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, in Claude Delangle’s class. The ensemble quickly made a name for itself, winning prizes in a number of leading competitions and performing on numerous stages and festivals in France and abroad.

Beyond its prestigious career, Axone is above all a human adventure, founded on friendship, complicity and the pleasure of playing together. The group’s open, contrasting repertoire combines new music, original works for saxophone quartet and transcriptions, driven by infectious enthusiasm and a strong taste for musical sharing.

L’événement Concerts de Printemps Metz a été mis à jour le 2026-02-23 par AGENCE INSPIRE METZ