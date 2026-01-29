Concerts de SUPER PARQUET + BÈC – Bolega l’Oc Bal à Aude Trèbes Samedi 21 février, 20h30 PRÉVENTE : tarif normal 12 € – tarif solidaire 14 € (hors frais de loc.) SUR PLACE : tarif normal 15 € / tarif solidaire 17 € / tarif réduit 10 € (adhérent·e·s Music’al Sol et structures partenaires, demandeur·se·s d’emploi, bénéficiaires AAH et RSA)

Concerts de SUPER PARQUET + BÈC

Tu as envie de faire la fête et de « bouléguer » ? Alors viens tournoyer sur le plancher du Bal à Aude ! Prépare-toi pour un choc des cultures : entre pulsations originelles, bal traditionnel, et transe chamanique, tu vas virevolter à en perdre tes repères ! Entre les chansons bien senties et collectées au cœur du territoire de BÈC et le traditionnel hyper moderne de SUPER PARQUET, pas de temps mort et vibrations garanties sous le ciel étoilé de Trèbes. Vous aurez pas le bourdon, mais eux, oui !

Dress code spécial : c’est quoi pour toi être occitan ·e ? Joue le jeu, gagne une boisson offerte et tente de décrocher un lot en + !

——

Ouverture des portes dès 20h30

**BÈC – 21h**

_Bal occitan_

Le trio Bèc puise textes et mélodies dans des collectages du domaine occitan. Arrangées à trois voix et un accordéon diatonique, les chansons du trio font entendre des sonorités qui frétillent, des textes espiègles ou engagés, à danser, à boire, à écouter.

IL N’EST BON BEC QUE CELUI QUI S’OUVRE : POUR CHANTER, DIRE CE QUI LUI VIENT, POUR S’ESCLAFFER, PIAILLER AU FESTIN

Les langues de Bèc se mêlent de parlers languedocien, gascon, landais, limousin… et mettent en avant la richesse des couleurs d’un occitan multiple, sans pour autant renoncer au français. Chaque morceau se trouve imprégné des différentes sonorités de ces parlers, de leurs mélodies et de leurs prosodies. Des airs et des textes peu entendus, notamment de l’Ariège et de l’Aude, des couleurs et particularités musicales, des traits d’esprit singuliers, des poésies, et des danses propres à ces aires géographiques… tout un univers à découvrir !

[Vidéo](https://youtu.be/d0pmvFK1Yds)

**SUPER PARQUET – 22h30**

_Trad psychédélique_

Depuis ses débuts en 2014, Super Parquet ne revendique rien et s’autorise tout : la liesse, la danse, la sueur, la transe, les tremblements de terre et la fête surtout.

Le groupe trouve son origine dans un choc des cultures. Antoine (banjo), Louis (voix, cabrette, cornemuse) et Léo Petoin (clé de voûte du son hors scène) sont des enfants du bal populaire et des musiques traditionnelles d’Auvergne – option chants de la terre ou bourrées trois temps.

Julien (machines et voix) et Simon (boîte à bourdons – BAB, synthétiseur), quant à eux, se sont construits par la bidouille électronique, la boue des raves techno, le boum boum tellurique des dancefloors sous influence. La naissance de ce mutant à cinq têtes tient de l’heureux accident. Mais c’est précisément grâce à cette tension extrêmement fertile que Super Parquet parvient à produire un dialogue musical infini et tout à fait innovant : un goût très prononcé pour les motifs répétitifs, les rythmes à danser, le ternaire à transer, les bourdons et les drones, les micro variations de timbre et les expérimentations soniques si possible psychédéliques.

Du bal trad à l’électro, c’est un plongeon au cœur des racines occitanes éclaboussé par une modernité dingue, entre machines, pulsations originelles et transe, vous ne serez pas déçus par ce mélange magique et festif à souhait !

[Vidéo](https://youtu.be/waIZi2YrlFY)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-21T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-21T23:59:00.000+01:00

1

https://billetterie.festik.net/musicalsol/product/bolega-l-oc-concerts-de-bec-et-super-parquet

Bal à Aude 22, rue de l’Industrie 11800 Trèbes Trèbes 11800 Aude



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

