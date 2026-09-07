Concerts de TRIO LO’JO + D’jam Tribu & Laye Kouyaté – Lancement de saison Salle Bal à Aude (ZA de Sautès, derrière la Chambre de l’Agriculture) Trèbes

Informations pratiques

Lancement de la saison au doux goût de voyage, c’est ce qui vous attend le 3 octobre dans la Salle du Bal à Aude ! De la poésie, de la transe, des sourires, et des chansons qui vont vous faire traverser le monde avec un groupe qui a l’expérience de la scène chevillée au corps et propose une version renouvelée et moderne pleine d’émotions de ses créations, et une première partie pleine d’énergie et de mélange des cultures. Ami·e poète, bienvenue dans une soirée onirique qui va te faire vibrer et te ressourcer en cette rentrée de 2026 !

Ouverture des portes dès 20h30

D’JAM TRIBU & LAYE KOUYATÉ – 21h

Afro-funk

L’Afrique et l’Occident, deux routes qui se croisent. Le Sénégal, la Catalogne, l’Espagne, la France, quatre chemins qui convergent. Un point de rencontre, le trésor des différences !

En résulte un style original, fruit du mélange des cultures et des diverses influences musicales qui le traverse. La multiplicité est ici une chance, la musique est son langage.

Porté par la voix puissante de Laye Kouyaté, D’Jam Tribu propose une musique hybride, avec des chants Wolof issus de la culture griot, mêlant Afro-Funk et Reggae à l’énergie du rock. Une musique festive, un sens de la mélodie et une présence scénique incontestable, dans une énergie live intense et colorée.

TRIO LO’JO– 22h30

Musique du monde

Le Trio Lo’jo c’est la réunion des 2 chanteuses et du chanteur de Lo’jo pour des versions dévêtues des chansons du groupe mais aussi de quelques pièces inédites ou oubliées.

Minimalisme, ferveur, transe douce ! Le texte – souvent en français, mais aussi en créole, en anglais, espagnol, et encore dans une langue inventée – est à l’honneur ainsi que l’ensemble percutant et émotionnel des voix de Nadia et Yamina Nid el Mourid.

Denis Péan accompagne les chants tour à tour au piano ou à l’harmonium indien, tandis que Yamina joue la batterie, le kamel’n’goni, cette petite harpe africaine, et que Nadia entre 2 envolées de voix rythme aux percussions les motifs apatrides de cette musique aux rivages uniques.

C’est un voyage de coeur à cœur, une utopie vibratoire éprise d’univers.

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Sur place > Petite restauration & buvette produits bios et/ou locaux · parking PMR · CareZone · protections auditives · CB acceptée

Si vous venez de loin > pour cell·eux qui viennent en camion, possibilité de dormir sur les parkings de la zone d’activité, pour les autres il y a des hôtels dans le coin.

Lieu : Salle Bal à Aude (ZA de Sautès, derrière la Chambre de l’Agriculture) – 22, rue de l’Industrie 11800 Trèbes

Date : le 3 octobre dès 20h30

TARIFS

PRÉVENTE EN LIGNE : tarif normal 12 € / tarif solidaire 14 € (hors frais de loc.)

SUR PLACE : tarif normal 15 € / tarif solidaire 17 € / tarif réduit 10 € (adhérent·e·s Music’al Sol et structures partenaires, demandeur·se·s d’emploi, bénéficiaires AAH et RSA)

JEUNES Pass Culture / – de 12 ans gratuit