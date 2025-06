Concerts de Witness, Astreyane et Amantique Yutz 28 juin 2025 21:00

Moselle

Concerts de Witness, Astreyane et Amantique 14 rue de Poitiers Yutz Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-06-28 21:00:00

fin : 2025-06-29

2025-06-28

Formé en 2022, WITNESS se caractérise par un son brut, efficace et groovy influencé par des groupes de post-hardcore (Slint, Fugazi), post-rock (Godspeed you! Black Emperor, Mogwai) et plus largement de rock/metal alternatif (Deftones, Red Hot Chili Peppers). Le quatuor messin est en pleine mini tournée pour promouvoir son nouveau single « Souvenirs » (date de sortie le 6 juin).

Amantique (nom commun) déf jeune quatuor parisiano-nantais né en 2023 aux membres affectueux et aux visages pileux, âgés de 19 à 24 ans, produisant du rock punkifié en français. Amantique recherche le mouvement dans sa quête du grand réconfort. C’est l’effet d’une grande montagne autocentrée qui aime crier, parfois. Un monstre d’immuabilité qui explore ses sensibilités. Leur premier EP Laurent est sorti le 17 février 2025. Cette création résonne comme un bourdonnement de cinq morceaux tout aussi puissants que poétiques. Pareil à l’envol d’un insecte, les morceaux frôlent la délicatesse par la parole et explosent à l’instrumental.

Astreyane est un groupe de Post-metal/prog, de la région Grand-Est.

Celui-ci vient de sortir son premier album Vertigo

La musique du trio met l’accent sur l’esthétique, l’imaginaire et l’atmosphère, donnant la place aux instruments de respirer pour susciter des émotions à travers un mur de sons modernes, lourds et aériens, en apportant aux morceaux une touche expérimentale et originale avec l’ajout de sons orchestraux (violons, violoncelles, cuivres, choeurs…). Les morceaux oscillent entre puissance, douceur et violence, proposant une immersion dans une ambiance aux inspirations fantastiques et cinématographiques.Tout public

14 rue de Poitiers

Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 6 44 76 37 64 rawdogsmag@gmail.com

English :

Formed in 2022, WITNESS is characterized by a raw, efficient and groovy sound influenced by post-hardcore bands (Slint, Fugazi), post-rock (Godspeed you! Black Emperor, Mogwai) and, more broadly, alternative rock/metal (Deftones, Red Hot Chili Peppers). The quartet from Metz are currently on a mini-tour to promote their new single « Souvenirs » (release date: June 6).

Amantique (nom commun) def: young Parisian-Nantes quartet born in 2023, with affectionate members and hairy faces, aged between 19 and 24, producing punkified rock in French. Amantique seeks movement in its quest for great comfort. It’s the effect of a big, self-centered mountain that sometimes likes to scream. A monster of immutability exploring its sensibilities. Their debut EP « Laurent » was released on February 17, 2025. It sounds like a buzz of five tracks as powerful as they are poetic. Like the flight of an insect, the tracks verge on delicacy with words and explode with instrumentals.

Astreyane is a post-metal/prog band from the Grand-Est region of France.

They have just released their debut album « Vertigo »

The trio?s music emphasizes aesthetics, imagination and atmosphere, giving instruments room to breathe and evoking emotions through a wall of modern, heavy and airy sounds, adding an experimental and original touch to the tracks with the addition of orchestral sounds (violins, cellos, brass, choirs?). The tracks oscillate between power, gentleness and violence, immersing listeners in an atmosphere inspired by fantasy and cinema.

German :

Die 2022 gegründete Band WITNESS zeichnet sich durch einen rohen, effizienten und groovigen Sound aus, der von Post-Hardcore (Slint, Fugazi), Post-Rock (Godspeed you! Black Emperor, Mogwai) und im weiteren Sinne von Alternative Rock/Metal (Deftones, Red Hot Chili Peppers) beeinflusst ist. Das Quartett aus Metz befindet sich gerade auf einer Minitournee, um seine neue Single « Souvenirs » (Erscheinungsdatum: 6. Juni) zu promoten.

Amantique (nom commun) de: Ein junges, 2023 geborenes Quartett aus Paris und Nantes mit liebevollen Mitgliedern und haarigen Gesichtern im Alter von 19 bis 24 Jahren, das punkifizierten Rock auf Französisch produziert. Amantique sucht auf ihrer Suche nach dem großen Trost nach Bewegung. Es ist die Wirkung eines großen, selbstzentrierten Berges, der manchmal gerne schreit. Ein Monster der Unwandelbarkeit, das seine Sensibilitäten erforscht. Ihre erste EP « Laurent » wurde am 17. Februar 2025 veröffentlicht. Diese Kreation klingt wie ein Summen von fünf Stücken, die ebenso kraftvoll wie poetisch sind. Wie der Flug eines Insekts streifen die Stücke mit Worten die Zartheit und explodieren mit Instrumentalstücken.

Astreyane ist eine Post-Metal/Prog-Band aus der Region Grand-Est.

Diese hat gerade ihr erstes Album « Vertigo » veröffentlicht

Die Musik des Trios legt den Schwerpunkt auf Ästhetik, Imagination und Atmosphäre, indem sie den Instrumenten Raum zum Atmen gibt, um durch eine Wand aus modernen, schweren und luftigen Klängen Emotionen zu wecken, indem sie den Stücken durch die Hinzufügung von Orchesterklängen (Geigen, Cellos, Blechbläser, Chöre?) einen experimentellen und originellen Touch verleiht. Die Songs schwanken zwischen Kraft, Sanftheit und Gewalt und lassen einen in eine Atmosphäre eintauchen, die von Fantasy und Filmen inspiriert ist.

Italiano :

Formatisi nel 2022, i WITNESS hanno un suono grezzo, efficace e groovy influenzato dal post-hardcore (Slint, Fugazi), dal post-rock (Godspeed you! Black Emperor, Mogwai) e, più in generale, dall’alternative rock/metal (Deftones, Red Hot Chili Peppers). Il quartetto di Metz è attualmente impegnato in un mini-tour per promuovere il nuovo singolo « Souvenirs » (data di uscita: 6 giugno).

Amantique (sostantivo comune) def: giovane quartetto parigino nato nel 2023, con membri affettuosi e facce pelose, di età compresa tra i 19 e i 24 anni, che produce rock punkeggiante in francese. Gli Amantique cercano il movimento nella ricerca di un grande comfort. È l’effetto di una grande montagna egocentrica che a volte ama urlare. Un mostro di immutabilità che esplora la propria sensibilità. Il loro EP di debutto, Laurent, è stato pubblicato il 17 febbraio 2025. Sembra un ronzio di cinque brani tanto potenti quanto poetici. Come il volo di un insetto, i brani sfiorano la delicatezza con le parole ed esplodono con gli strumenti.

Gli Astreyane sono una band post-metal/prog della regione francese del Grand-Est.

Hanno appena pubblicato il loro album di debutto, Vertigo

La musica del trio si concentra sull’estetica, l’immaginazione e l’atmosfera, dando agli strumenti spazio per respirare e suscitare emozioni attraverso un muro di suoni moderni, pesanti e ariosi, aggiungendo un tocco sperimentale e originale ai brani con l’aggiunta di suoni orchestrali (violini, violoncelli, ottoni, cori, ecc.). I brani oscillano tra potenza, dolcezza e violenza, immergendovi in un’atmosfera ispirata al fantasy e al cinema.

Espanol :

Formados en 2022, WITNESS tienen un sonido crudo, efectivo y groovy influenciado por el post-hardcore (Slint, Fugazi), el post-rock (Godspeed you! Black Emperor, Mogwai) y, más ampliamente, el rock/metal alternativo (Deftones, Red Hot Chili Peppers). El cuarteto de Metz se encuentra actualmente de minigira para promocionar su nuevo single « Souvenirs » (fecha de lanzamiento: 6 de junio).

Amantique (sustantivo común) def: joven cuarteto parisino nacido en 2023, con miembros afectuosos y caras peludas, de entre 19 y 24 años, que produce rock punkificado en francés. Amantique buscan el movimiento en su búsqueda de un gran confort. Es el efecto de una gran montaña egocéntrica a la que a veces le gusta gritar. Un monstruo de inmutabilidad que explora sus sensibilidades. Su EP de debut, Laurent, salió a la venta el 17 de febrero de 2025. Suena como un zumbido de cinco temas tan potentes como poéticos. Como el vuelo de un insecto, las pistas bordean el límite de la delicadeza con las palabras y explotan con los instrumentales.

Astreyane es un grupo de post-metal/prog de la región francesa de Grand-Est.

Acaban de publicar su álbum de debut, Vertigo

La música del trío se centra en la estética, la imaginación y la atmósfera, dando a los instrumentos espacio para respirar y suscitar emociones a través de un muro de sonidos modernos, pesados y aéreos, añadiendo un toque experimental y original a los temas con la incorporación de sonidos orquestales (violines, violonchelos, metales, coros, etc.). Los temas oscilan entre la fuerza, la dulzura y la violencia, sumergiéndote en una atmósfera inspirada en la fantasía y el cine.

