Concerts des Amis de la Musique en Vendômois à Vendôme Vendôme

Que vive la mémoire, que vive la musique !

Concerts des Amis de la Musique en Vendômois à Vendôme. La saison 2025-2026 des Amis de la Musique en Vendômois se distingue par l’absence du fondateur Amaury du Closel, mais reste fidèle à ses valeurs passion, ouverture culturelle et partenariats. Elle propose une programmation variée, du baroque au jazz, et met l’accent sur l’accessibilité musicale avec un projet éducatif soutenu par des institutions européennes et locales. Dix événements ponctueront cette saison pour diffuser la musique de répertoire à travers la région, des collèges aux établissements hospitaliers. L’objectif est de perpétuer l’héritage d’Amaury du Closel en rendant la musique accessible à tous. 5 .

Rue de l’Abbaye Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 67 37 39 33 info@musique-vendomois.org

