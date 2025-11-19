Concerts des élèves du CIM Auditorium du CIM Bar-le-Duc
Concerts des élèves du CIM Auditorium du CIM Bar-le-Duc mercredi 19 novembre 2025.
Concerts des élèves du CIM
Auditorium du CIM 8 Rue de l’Étoile Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Mercredi Mercredi 2025-11-19 19:00:00
fin : 2026-01-21
2025-11-19 2025-12-03 2025-12-17 2026-01-21 2026-02-11
Concerts d’élèves à l’auditorium.
Un moment privilégié pour partager la musique en famille ou avec des amis et découvrir le répertoire qui est travaillé par les élèves des différentes classes instrumentales tout au long de l’année.
Entrée gratuite.Tout public
Auditorium du CIM 8 Rue de l’Étoile Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 01 31 cim@meusegrandsud.fr
English :
Student concerts in the auditorium.
A special time to share music with family and friends, and discover the repertoire that students in the various instrumental classes work on throughout the year.
Free admission.
German :
Schülerkonzerte im Auditorium.
Ein besonderer Moment, um mit der Familie oder Freunden Musik zu teilen und das Repertoire zu entdecken, das von den Schülern der verschiedenen Instrumentalklassen das ganze Jahr über erarbeitet wird.
Eintritt frei.
Italiano :
Concerti degli studenti nell’auditorium.
Un’ottima occasione per condividere la musica con parenti e amici e scoprire il repertorio su cui gli studenti delle varie classi strumentali lavorano durante l’anno.
Ingresso libero.
Espanol :
Conciertos de alumnos en el auditorio.
Una gran oportunidad para compartir música con familiares y amigos y descubrir el repertorio que los alumnos de las distintas clases instrumentales trabajan a lo largo del año.
Entrada gratuita.
