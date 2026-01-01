Concerts des élèves du CIM Auditorium du CIM Bar-le-Duc

Concerts des élèves du CIM

Auditorium du CIM 8 Rue de l’Étoile Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-01-21 19:00:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21 2026-02-11

Concerts d’élèves à l’auditorium.

Un moment privilégié pour partager la musique en famille ou avec des amis et découvrir le répertoire qui est travaillé par les élèves des différentes classes instrumentales tout au long de l’année.

Entrée gratuite.Tout public

0 .

Auditorium du CIM 8 Rue de l’Étoile Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 01 31 cim@meusegrandsud.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Student concerts in the auditorium.

A special time to share music with family and friends, and discover the repertoire that students in the various instrumental classes work on throughout the year.

Free admission.

L’événement Concerts des élèves du CIM Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-11-06 par OT SUD MEUSE