Concerts des intervenants & stagiaires Tutti en baronnies Buis-les-Baronnies

Le village Buis-les-Baronnies Drôme

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-23

2025-08-23

Belle promenade musicale proposée par les intervenants & élèves de l’académie dans différents lieux

11h Place des Arcades

21h:Salle des fêtes Lapalun

Le village Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 97 83 72

English :

A beautiful musical stroll offered by the academy’s speakers and students in a variety of venues:

11am: Place des Arcades

9pm: Lapalun village hall

German :

Schöner musikalischer Spaziergang, der von den Referenten & Schülern der Akademie an verschiedenen Orten angeboten wird:

11h:Place des Arcades

21h:Festsaal Lapalun

Italiano :

Gli artisti e gli studenti dell’Accademia vi accompagneranno in un tour musicale in vari luoghi:

ore 11: Piazza delle Arcate

ore 21.00: sala del villaggio di Lapalun

Espanol :

Los conferenciantes y alumnos de la Academia le acompañarán en un recorrido musical por diversos lugares:

11.00 h: plaza de los Arcades

21.00 h: Sala del pueblo de Lapalun

