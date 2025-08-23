Concerts des intervenants & stagiaires Tutti en baronnies Buis-les-Baronnies
Concerts des intervenants & stagiaires Tutti en baronnies Buis-les-Baronnies samedi 23 août 2025.
Concerts des intervenants & stagiaires Tutti en baronnies
Le village Buis-les-Baronnies Drôme
Début : 2025-08-23
fin : 2025-08-23
2025-08-23
Belle promenade musicale proposée par les intervenants & élèves de l’académie dans différents lieux
11h Place des Arcades
21h:Salle des fêtes Lapalun
Le village Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 97 83 72
English :
A beautiful musical stroll offered by the academy’s speakers and students in a variety of venues:
11am: Place des Arcades
9pm: Lapalun village hall
German :
Schöner musikalischer Spaziergang, der von den Referenten & Schülern der Akademie an verschiedenen Orten angeboten wird:
11h:Place des Arcades
21h:Festsaal Lapalun
Italiano :
Gli artisti e gli studenti dell’Accademia vi accompagneranno in un tour musicale in vari luoghi:
ore 11: Piazza delle Arcate
ore 21.00: sala del villaggio di Lapalun
Espanol :
Los conferenciantes y alumnos de la Academia le acompañarán en un recorrido musical por diversos lugares:
11.00 h: plaza de los Arcades
21.00 h: Sala del pueblo de Lapalun
