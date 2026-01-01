Concerts des orchestres d’harmonie et symphonie inter conservatoires Conservatoire Municipal Maurice Ravel PARIS

Concerts des orchestres d'harmonie et symphonie inter conservatoires Conservatoire Municipal Maurice Ravel PARIS

Concerts des orchestres d’harmonie et symphonie inter conservatoires Conservatoire Municipal Maurice Ravel PARIS samedi 31 janvier 2026.

PROGRAMME :

Orchestre d’harmonie A – concert à 11H

Public attendu à 10H45

  • Mickey Mouse March
  • Majestic March
  • Let’s Rock
  • Power Rock

Orchestre d’harmonie B – concert à 12H15

Public attendu à 12H

  • Laredo
  • Pompe et Circonstance
  • Farandole
  • Suite préhistorique

Brass Band – concert à 14H

Public attendu à 13H45

  • Ye Banks and Braes O’ Bonnie Doon
  • Wellerman
  • Le Voyage de Chihiro
  • Demon Slayer

Orchestre d’harmonie C – Concert à 14H30

Public attendu à 13H45

  • Captain America
  • Crebula, 1er mouvement
  • Fiesta Tropicale
  • Coldplay Medley
  • Wellerman (Brass Band et l’orchestre d’harmonie C)

Orchestre d’harmonie D – Concert à 16H10

Public attendu à 16H

  • Champagne Polka
  • John Williams Medley
  • Aznavour Medley
  • Jitterbug

Orchestre symphonique – Concert à 16H30

Public attendu à 16H

  • Ketelbey – In a persian Market
  • Ketelbey – Dans le pays mystique d’egypte
  • Ketelbey – Dans le jardin d’un monastère
  • Bruch – Kol Nidrei (soliste Alexis Girard)
  • Antoine de Lhoyer – Adagio du concerto Opus 16 (soliste Claire-Elodie Lambert)
  • Schubert – Symphonie Inachevée

Les concerts des orchestres d’harmonie et de symphonie des conservatoires du 10ème et 19ème arrondissements présentent leur travail le samedi 31 janvier à partir de 11H.
Le samedi 31 janvier 2026
de 11h00 à 17h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-31T12:00:00+01:00
fin : 2026-01-31T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-31T11:00:00+02:00_2026-01-31T17:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Maurice Ravel 67 avenue Edison  75013 PARIS


Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Maurice Ravel et trouvez le meilleur itinéraire