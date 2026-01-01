Concerts des orchestres d’harmonie et symphonie inter conservatoires Conservatoire Municipal Maurice Ravel PARIS
Concerts des orchestres d’harmonie et symphonie inter conservatoires Conservatoire Municipal Maurice Ravel PARIS samedi 31 janvier 2026.
PROGRAMME :
Orchestre d’harmonie A – concert à 11H
Public attendu à 10H45
- Mickey Mouse March
- Majestic March
- Let’s Rock
- Power Rock
Orchestre d’harmonie B – concert à 12H15
Public attendu à 12H
- Laredo
- Pompe et Circonstance
- Farandole
- Suite préhistorique
Brass Band – concert à 14H
Public attendu à 13H45
- Ye Banks and Braes O’ Bonnie Doon
- Wellerman
- Le Voyage de Chihiro
- Demon Slayer
Orchestre d’harmonie C – Concert à 14H30
Public attendu à 13H45
- Captain America
- Crebula, 1er mouvement
- Fiesta Tropicale
- Coldplay Medley
- Wellerman (Brass Band et l’orchestre d’harmonie C)
Orchestre d’harmonie D – Concert à 16H10
Public attendu à 16H
- Champagne Polka
- John Williams Medley
- Aznavour Medley
- Jitterbug
Orchestre symphonique – Concert à 16H30
Public attendu à 16H
- Ketelbey – In a persian Market
- Ketelbey – Dans le pays mystique d’egypte
- Ketelbey – Dans le jardin d’un monastère
- Bruch – Kol Nidrei (soliste Alexis Girard)
- Antoine de Lhoyer – Adagio du concerto Opus 16 (soliste Claire-Elodie Lambert)
- Schubert – Symphonie Inachevée
Les concerts des orchestres d’harmonie et de symphonie des conservatoires du 10ème et 19ème arrondissements présentent leur travail le samedi 31 janvier à partir de 11H.
Le samedi 31 janvier 2026
de 11h00 à 17h00
gratuit Tout public.
Conservatoire Municipal Maurice Ravel 67 avenue Edison 75013 PARIS
