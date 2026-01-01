Concerts des orchestres d’harmonie et symphonie inter conservatoires Conservatoire Municipal Maurice Ravel PARIS

PROGRAMME :

Orchestre d’harmonie A – concert à 11H

Public attendu à 10H45

Mickey Mouse March

Majestic March

Let’s Rock

Power Rock

Orchestre d’harmonie B – concert à 12H15

Public attendu à 12H

Laredo

Pompe et Circonstance

Farandole

Suite préhistorique

Brass Band – concert à 14H

Public attendu à 13H45

Ye Banks and Braes O’ Bonnie Doon

Wellerman

Le Voyage de Chihiro

Demon Slayer

Orchestre d’harmonie C – Concert à 14H30

Public attendu à 13H45

Captain America

Crebula, 1er mouvement

Fiesta Tropicale

Coldplay Medley

Wellerman (Brass Band et l’orchestre d’harmonie C)

Orchestre d’harmonie D – Concert à 16H10

Public attendu à 16H

Champagne Polka

John Williams Medley

Aznavour Medley

Jitterbug

Orchestre symphonique – Concert à 16H30

Public attendu à 16H

Ketelbey – In a persian Market

Ketelbey – Dans le pays mystique d’egypte

Ketelbey – Dans le jardin d’un monastère

Bruch – Kol Nidrei (soliste Alexis Girard)

Antoine de Lhoyer – Adagio du concerto Opus 16 (soliste Claire-Elodie Lambert)

Schubert – Symphonie Inachevée

Les concerts des orchestres d’harmonie et de symphonie des conservatoires du 10ème et 19ème arrondissements présentent leur travail le samedi 31 janvier à partir de 11H.

Le samedi 31 janvier 2026

de 11h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Conservatoire Municipal Maurice Ravel 67 avenue Edison 75013 PARIS



