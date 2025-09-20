Concerts des Percussions de Treffort « Lavoirs, Parloirs de sons » Lavoir de la Platte Val-Revermont

Concerts gratuits, ouverts et accessibles à tous les publics, prévoir un équipement de pluie en cas de mauvais temps.

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T17:45:00

Fin : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T19:15:00

Lavoirs Parloirs de Sons – Concert au Lavoir de Treffort

Plongez dans l’histoire et l’âme du lavoir, ce lieu où les femmes se retrouvaient pour laver, rincer, échanger et tisser des liens. Entre pierre et eau, le lavoir devient ici un espace sonore unique.

Lavoirs Parloirs de Sons explore le lien intime entre les lavoirs et la porcelaine, matériau façonné par des générations de femmes, à la fois dans les carrières de kaolin et dans les ateliers de décoration. Les musiciens des Percussions de Treffort transforment assiettes, bols, vases et autres objets en porcelaine en un orchestre singulier, révélant la richesse vibratoire et musicale de ces matériaux.

C’est un voyage sensoriel, une expérience où les sons de porcelaine résonnent comme autant de voix féminines à travers le temps, où se mêlent histoire, création et imagination. Un paysage sonore inédit, à écouter, à vivre, à ressentir.

Lavoirs Parloirs de Sons : laissez-vous surprendre, faire voyager votre imaginaire et osez vous jeter à l’eau.

Avec :

Les Percussions de Treffort : Adrien Jarret, Jean-Pierre Barbosa da Silva, Matthieu Convert, Alain Goudard, Christian Seux

Laura Tejeda (voix)

Manon Roché (percussions)

Lavoir de la Platte Treffort, 01370 Val-Revermont Val-Revermont 01370 Treffort Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Le lavoir de la Platte (ou Plate) est une œuvre de l'architecte Bizet, il fut construit vers 1845. Situé en contrebas du très beau village médiéval de Treffort, à 300m au sud est, il est alimenté par la source du Caméléon. Ce lavoir se caractérise par un long bassin rectangulaire, par une toiture de tuiles creuses supportée par 14 piliers posés sur des socles en pierre et une très belle charpente qualifiée de remarquable. Jusqu'au milieu du XXème siècle, les femmes de la commune de Treffort venaient rincer leur linge ici, après l'avoir lavé à la cendre dans le « cuvier ». L'étendage se faisait souvent sur le pré qui jouxte le lavoir. Le site de la Platte (ou Plate), où se situe le lavoir, est aujourd'hui un lieu agréable de promenade et de rencontre pour les habitants de Treffort et les gens de passage.

©Résonance Contemporaine