Concerts des stagiaires de l’académie de musique ancienne Les Alizés Chapelle du centre diocésain Besançon

Concerts des stagiaires de l’académie de musique ancienne Les Alizés

Chapelle du centre diocésain 20 rue Mégevand Besançon Doubs

Gratuit

Début : 2025-07-07 18:30:00

fin : 2025-07-13

2025-07-07

Du 7 au 13 juillet, 18h30, chapelle du Centre Diocésain, 20 rue Mégevand, 25000 Besançon

Des concerts de musique classique baroque européenne dans une atmosphère détendue…

C’est presque coutume à présent les stagiaires et les professeurs de la XXIe Académie Musicale Les Alizés proposent un instant musical quotidien dans un magnifique lieu patrimonial de la Ville de Besançon, la chapelle du Centre Diocésain Antoine Pierre 1er de Grammont, située dans le centre historique de la ville.

Ils offrent un mélange de prestations de musiciens professionnels qui encadrent ces événements, de musiciens amateurs de très haut niveau, futurs professionnels, parfois déjà engagés dans des études supérieures de musique, et de musiciens amateurs moins avancés.

Ils mettent en valeur un lieu patrimonial dans le Département du Doubs, la chapelle classée du Centre diocésain, et se situent dans le prolongement d’une académie de musique. Cette académie est accueillie par un collège, le collège Victor Hugo, monument protégé datant au moins du XVIe siècle, situé dans le centre historique de Besançon, autre site patrimonial du département du Doubs, mis par ce biais en valeur.

La démarche est de partager avec le public, au-delà de musiques peu jouées mais très accessibles de notre patrimoine musical, différentes étapes de l’évolution d’un musicien et de sa mise en confiance. Vous pourrez également suivre l’avancée du travail des stagiaires inscrits dans les ateliers de fabrication d’archets.

Ces concerts, entrée libre, sont organisés en partenariat avec le Centre diocésain et l’Association Grammont Haute Comté.

Au plaisir de vous y voir nombreuses et nombreux !

Centre Diocésain, 20 rue Mégevand, 25000 Besançon



www.ensemblelesalizes.com .

Chapelle du centre diocésain 20 rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 71 95 88 com.academielesalizes@gmail.com

