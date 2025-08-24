Concerts des stagiaires Tutti en baronnies Buis-les-Baronnies

Belle promenade musicale proposée par les élèves de l’académie dans différents lieux

11h Cloitre des Dominicains (Escapade)

16h Eglise ND de Nazareth

17h30 Tour du Safre

.

Le village Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 97 83 72

English :

The Academy’s students take us on a musical tour of various venues:

11am: Cloitre des Dominicains (Escapade)

4pm: ND de Nazareth church

5:30pm: Tour du Safre

German :

Ein schöner musikalischer Spaziergang, der von den Schülerinnen und Schülern der Akademie an verschiedenen Orten angeboten wird:

11 Uhr: Cloitre des Dominicains (Escapade)

16:00 Uhr: Kirche ND de Nazareth (frz.)

17:30 Uhr: Safre-Turm

Italiano :

Gli studenti dell’Accademia faranno una passeggiata musicale in vari luoghi:

ore 11: Chiostro dei Domenicani (Escapade)

ore 16.00: chiesa ND de Nazareth

ore 17.30: Giro della Safre

Espanol :

Los alumnos de la Academia darán un paseo musical por diversos lugares:

11h: Claustro de los Dominicos (Escapada)

16.00 h: Iglesia ND de Nazaret

17.30 h: Tour du Safre

