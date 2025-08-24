Concerts des stagiaires Tutti en baronnies Buis-les-Baronnies
Concerts des stagiaires Tutti en baronnies Buis-les-Baronnies dimanche 24 août 2025.
Concerts des stagiaires Tutti en baronnies
Le village Buis-les-Baronnies Drôme
Début : 2025-08-24
fin : 2025-08-24
2025-08-24
Belle promenade musicale proposée par les élèves de l’académie dans différents lieux
11h Cloitre des Dominicains (Escapade)
16h Eglise ND de Nazareth
17h30 Tour du Safre
Le village Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 97 83 72
English :
The Academy’s students take us on a musical tour of various venues:
11am: Cloitre des Dominicains (Escapade)
4pm: ND de Nazareth church
5:30pm: Tour du Safre
German :
Ein schöner musikalischer Spaziergang, der von den Schülerinnen und Schülern der Akademie an verschiedenen Orten angeboten wird:
11 Uhr: Cloitre des Dominicains (Escapade)
16:00 Uhr: Kirche ND de Nazareth (frz.)
17:30 Uhr: Safre-Turm
Italiano :
Gli studenti dell’Accademia faranno una passeggiata musicale in vari luoghi:
ore 11: Chiostro dei Domenicani (Escapade)
ore 16.00: chiesa ND de Nazareth
ore 17.30: Giro della Safre
Espanol :
Los alumnos de la Academia darán un paseo musical por diversos lugares:
11h: Claustro de los Dominicos (Escapada)
16.00 h: Iglesia ND de Nazaret
17.30 h: Tour du Safre
