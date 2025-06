Concerts d’été au Casino Zac du Val de Seugne Jonzac 27 juin 2025 20:00

Le restaurant du casino et sa terrasse passe en mode été. Chaque jeudi, profitez d’une soirée au soleil couchant avec un concert et un menu spécial.

Chaque vendredi soir, la programmation annuelle continue.

Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac

Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 16 16 contact@casino-jonzac.net

English :

The casino’s restaurant and terrace go into summer mode. Every Thursday, enjoy a sunset evening with a concert and a special menu.

Every Friday evening, the annual program continues.

German :

Das Restaurant des Kasinos und seine Terrasse schalten in den Sommermodus. Genießen Sie jeden Donnerstag einen Abend bei Sonnenuntergang mit einem Konzert und einem besonderen Menü.

Jeden Freitagabend geht das Jahresprogramm weiter.

Italiano :

Il ristorante e la terrazza del casinò sono in modalità estiva. Ogni giovedì, godetevi una serata al tramonto con un concerto e un menu speciale.

Ogni venerdì sera continua il programma annuale.

Espanol :

El restaurante y la terraza del casino están en modo verano. Todos los jueves, disfrute de una velada al atardecer con un concierto y un menú especial.

Los viernes por la noche continúa el programa anual.

