Étréaupont

Concerts d’été en terrasses à Etréaupont

8 Rue Albert Ledant Étréaupont Aisne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:30:00

fin : 2026-07-17 23:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31

L’hôtel Le Clos du Montvinage à Etréaupont vous invite à ses concerts d’été avec au programme

Le 10 juillet Jbapt saxo

Le 17 juillet Jazz A2

Le 24 juillet Années 80 & rock’n roll JF Prodevents

Le 31 juillet Swing blues Jazz A2

A partir de 19h30, entrée 5 euros.

La cheffe Nathalie vous concoctera des planches apéro, des grillades, des toasts. Son foodtruck sera là pour vous régaler. Réservation obligatoire pour vos repas.

L’hôtel Le Clos du Montvinage à Etréaupont vous invite à ses concerts d’été avec au programme

Le 10 juillet Jbapt saxo

Le 17 juillet Jazz A2

Le 24 juillet Années 80 & rock’n roll JF Prodevents

Le 31 juillet Swing blues Jazz A2

A partir de 19h30, entrée 5 euros.

La cheffe Nathalie vous concoctera des planches apéro, des grillades, des toasts. Son foodtruck sera là pour vous régaler. Réservation obligatoire pour vos repas. .

8 Rue Albert Ledant Étréaupont 02580 Aisne Hauts-de-France +33 6 08 85 55 00

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English :

The Le Clos du Montvinage Hotel in Étréaupont invites you to its summer concerts, featuring the following lineup:

July 10: Jbapt Saxo

July 17: Jazz A2

July 24: ’80s & Rock ’n’ Roll: JF Prodevents

July 31: Swing Blues: Jazz A2

Starting at 7:30 p.m., admission 5 euros.

Chef Nathalie will prepare appetizer platters, grilled dishes, and toasts. Her food truck will be there to treat you. Reservations are required for meals.

L’événement Concerts d’été en terrasses à Etréaupont Étréaupont a été mis à jour le 2026-06-18 par OT du Pays de Thiérache