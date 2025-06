Concerts d’Orgue 2025 Mouzon 13 juillet 2025 07:00

Ardennes

Concerts d’Orgue 2025 Abbatiale de Mouzon Mouzon Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-13

2025-07-27

2025-08-10

Laissez-vous emporter par la beauté de la musique dans un cadre exceptionnel. Voici le programme de cette nouvelle édition Abbatiale de Mouzon 18h Dimanche 13 juillet Willy Ippolito (orgue) Musiques françaises, allemandes et italiennes à l’époque baroque Œuvres de Balbastre, Du Mage, Bach, Guilain, Frescobaldi… Dimanche 27 juillet Pierre Méa (orgue) Œuvres de Grigny, Marchand, Clérambault Dimanche 10 août Gilles De l’Assomption (orgue) Chaconnes et chamailleries musicales Œuvres de Byrd, Couperin, Rameau, Pachelbel… Un dernier concert viendra clôturer cette série le dimanche 31 août , cette fois à l’église de Beaumont-en-Argonne .

.

Abbatiale de Mouzon

Mouzon 08210 Ardennes Grand Est contact@orgue-mouzon.fr

English :

Let yourself be carried away by the beauty of music in an exceptional setting. Here’s the program for this new edition: Abbatiale de Mouzon ? 18h Sunday July 13: Willy Ippolito (organ) « Musiques françaises, allemandes et italiennes à l?époque baroque » ?works by Balbastre, Du Mage, Bach, Guilain, Frescobaldi? Sunday, July 27: Pierre Méa (organ) ?works by Grigny, Marchand, Clérambault Sunday, August 10: Gilles De l?Assomption (organ) « Chaconnes et chamailleries musicales » ?works by Byrd, Couperin, Rameau, Pachelbel? A final concert closes this series on Sunday August 31, this time at the Beaumont-en-Argonne church.

German :

Lassen Sie sich von der Schönheit der Musik in einem außergewöhnlichen Rahmen mitreißen. Hier das Programm der diesjährigen Ausgabe: Abbatiale de Mouzon ? 18 Uhr Sonntag, 13. Juli: Willy Ippolito (Orgel) « Französische, deutsche und italienische Musik des Barocks » Werke von Balbastre, Du Mage, Bach, Guilain, Frescobaldi? Sonntag, 27. Juli: Pierre Méa (Orgel) Werke von Grigny, Marchand, Clérambault Sonntag, 10. August: Gilles De l’Assomption (Orgel) « Chaconnes et chamailleries musicales » Werke von Byrd, Couperin, Rameau, Pachelbel? Ein letztes Konzert schließt diese Reihe am Sonntag, dem 31. August, ab, diesmal in der Kirche von Beaumont-en-Argonne.

Italiano :

Lasciatevi trasportare dalla bellezza della musica in un ambiente eccezionale. Ecco il programma di quest’anno: Abbazia di Mouzon ? ore 18.00 Domenica 13 luglio: Willy Ippolito (organo) « Musiche francesi, tedesche e italiane del periodo barocco » ? opere di Balbastre, Du Mage, Bach, Guilain, Frescobaldi? Domenica 27 luglio: Pierre Méa (organo) Opere di Grigny, Marchand, Clérambault Domenica 10 agosto: Gilles De l’Assomption (organo) « Chaconnes et chamailleries musicales » Opere di Byrd, Couperin, Rameau, Pachelbel? Un ultimo concerto concluderà la serie domenica 31 agosto, questa volta nella chiesa di Beaumont-en-Argonne.

Espanol :

Déjese llevar por la belleza de la música en un marco excepcional. He aquí el programa de este año: Abadía de Mouzon ? 18:00 h Domingo 13 de julio: Willy Ippolito (órgano) « Música francesa, alemana e italiana del Barroco » ?obras de Balbastre, Du Mage, Bach, Guilain, Frescobaldi? Domingo 27 de julio: Pierre Méa (órgano) Obras de Grigny, Marchand, Clérambault Domingo 10 de agosto: Gilles De l’Assomption (órgano) « Chaconnes et chamailleries musicales » Obras de Byrd, Couperin, Rameau, Pachelbel? Un último concierto clausurará este ciclo el domingo 31 de agosto, esta vez en la iglesia de Beaumont-en-Argonne.

L’événement Concerts d’Orgue 2025 Mouzon a été mis à jour le 2025-06-26 par Ardennes Tourisme