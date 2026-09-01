Concerts du Cadijo Duo Café Botanique / Chez Nanda Sainte-Croix-du-Mont
dimanche 20 septembre 2026 · Café Botanique / Chez Nanda · Sainte-Croix-du-Mont
Informations pratiques
Sainte-Croix-du-Mont
Concerts du Cadijo Duo
Café Botanique / Chez Nanda 22 Le Bourg Est Sainte-Croix-du-Mont Gironde
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Des concerts tous les dimanches à 17h sur les hauteurs de Sainte-Croix-du-Mont ! Le Cadijo Duo est au programme de ce 20 Septembre. .
Café Botanique / Chez Nanda 22 Le Bourg Est Sainte-Croix-du-Mont 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 28 83 18 morgat.lea@gmail.com
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English :
L’événement Concerts du Cadijo Duo Sainte-Croix-du-Mont a été mis à jour le 2026-09-01 par La Gironde du Sud