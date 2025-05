Concerts du Chœur de Beaulieu et La Notina – Beaulieu-sur-Dordogne, 23 mai 2025 20:30, Beaulieu-sur-Dordogne.

Corrèze

Concerts du Chœur de Beaulieu et La Notina place du marché Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-23 20:30:00

fin : 2025-05-23

Date(s) :

2025-05-23

Concert de musique classique et sacrée proposé par le Chœur de Beaulieu et La Notina, interprétant des œuvres majeures du répertoire classique. Dirigés par Magali Delvaux et Georges Camil Abdallah, les concerts réunissent voix, orgue, violon, clavier et soprano dans un programme riche et varié .

place du marché

Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 32 11 75

English : Concerts du Chœur de Beaulieu et La Notina

German : Concerts du Chœur de Beaulieu et La Notina

Italiano :

Espanol : Concerts du Chœur de Beaulieu et La Notina

L’événement Concerts du Chœur de Beaulieu et La Notina Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2025-05-18 par Corrèze Tourisme