Concerts du Chœur de Beaulieu et La Notina – Carennac, 24 mai 2025 18:00, Carennac.

Lot

Concerts du Chœur de Beaulieu et La Notina Eglise Carennac Lot

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 18:00:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Concert de musique classique et sacrée proposé par le Chœur de Beaulieu et La Notina, interprétant des œuvres majeures du répertoire classique. Dirigés par Magali Delvaux et Georges Camil Abdallah, les concerts réunissent voix, orgue, violon, clavier et soprano dans un programme riche et varié

.

Eglise

Carennac 46110 Lot Occitanie

English :

A concert of classical and sacred music by the Ch?ur de Beaulieu and La Notina, featuring major works from the classical repertoire. Conducted by Magali Delvaux and Georges Camil Abdallah, the concerts bring together voice, organ, violin, keyboard and soprano in a rich and varied program

German :

Ein Konzert mit klassischer und geistlicher Musik, das vom Ch?ur de Beaulieu und La Notina veranstaltet wird und in dem die wichtigsten Werke des klassischen Repertoires aufgeführt werden. Unter der Leitung von Magali Delvaux und Georges Camil Abdallah vereinen die Konzerte Gesang, Orgel, Violine, Keyboard und Sopran in einem reichhaltigen und abwechslungsreichen Programm

Italiano :

Concerto di musica classica e sacra della Ch’ur de Beaulieu e de La Notina, con l’esecuzione di importanti opere del repertorio classico. Diretti da Magali Delvaux e Georges Camil Abdallah, i concerti riuniscono voce, organo, violino, tastiera e soprano in un programma ricco e vario

Espanol :

Concierto de música clásica y sacra a cargo de la Ch?ur de Beaulieu y La Notina, interpretando grandes obras del repertorio clásico. Dirigidos por Magali Delvaux y Georges Camil Abdallah, los conciertos reúnen voz, órgano, violín, teclado y soprano en un programa rico y variado

L’événement Concerts du Chœur de Beaulieu et La Notina Carennac a été mis à jour le 2025-05-17 par OT Vallée de la Dordogne