Concerts du chœur de chambre Voix d’Eté Dompierre
Concerts du chœur de chambre Voix d’Eté Dompierre samedi 4 juillet 2026.
Dompierre
Concerts du chœur de chambre Voix d’Eté
Rue de l’Église Dompierre Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 16:00:00
fin : 2026-07-04 17:30:00
Date(s) :
2026-07-04
1ère partie trésors de la musique classique
2ème partie chants traditionnels et folkloriques de Grande Bretagne, France, Italie, Catalogne…
concert au profit de la restauration de l’église de Champsecret .
Rue de l’Église Dompierre 61700 Orne Normandie +33 2 33 64 38 09 francoise.brison@icloud.com
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English : Concerts du chœur de chambre Voix d’Eté
L’événement Concerts du chœur de chambre Voix d’Eté Dompierre a été mis à jour le 2026-06-16 par Flers agglo