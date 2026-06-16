Concerts du chœur de chambre Voix d’Eté Saint-Patrice-du-Désert dimanche 5 juillet 2026.

Saint-Patrice-du-Désert

Concerts du chœur de chambre Voix d’Eté

Saint-Patrice-du-Désert Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:00:00

fin : 2026-07-05 17:30:00

Date(s) :

2026-07-05

1ère partie trésors de la musique classique

2ème partie chants traditionnels et folkloriques de Grande Bretagne, France, Italie, Catalogne…

concert au profit des restos du coeur .

Saint-Patrice-du-Désert 61600 Orne Normandie +33 2 33 64 38 09 francoise.brison@icloud.com

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English : Concerts du chœur de chambre Voix d’Eté

L’événement Concerts du chœur de chambre Voix d’Eté Saint-Patrice-du-Désert a été mis à jour le 2026-06-16 par Orne Tourisme