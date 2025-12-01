Concerts du Département de musiques anciennes place Henri Dunant Angoulême

Concerts du Département de musiques anciennes place Henri Dunant Angoulême mercredi 10 décembre 2025.

Concerts du Département de musiques anciennes

place Henri Dunant Conservatoire Gabriel Fauré Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Concerts du Département de musiques anciennes au Conservatoire avec les ensembles flûtes à bec, violes de gambe et clavecin.

.

place Henri Dunant Conservatoire Gabriel Fauré Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr

English :

Early Music Department concerts at the Conservatoire with recorder, viola da gamba and harpsichord ensembles.

German :

Konzerte der Abteilung für Alte Musik am Konservatorium mit den Ensembles für Blockflöten, Gamben und Cembalo.

Italiano :

Concerti del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio con ensemble di flauti dolci, viole da gamba e clavicembali.

Espanol :

Conciertos del Departamento de Música Antigua del Conservatorio con conjuntos de flauta dulce, viola da gamba y clave.

L’événement Concerts du Département de musiques anciennes Angoulême a été mis à jour le 2025-07-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême