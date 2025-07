Concerts du dimanche au Poète Ferrailleur La Ville Stéphant Lizio

Concerts du dimanche au Poète Ferrailleur La Ville Stéphant Lizio dimanche 20 juillet 2025.

Concerts du dimanche au Poète Ferrailleur

La Ville Stéphant D174 Lizio Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 17:30:00

fin : 2025-08-24 19:00:00

Date(s) :

2025-07-20 2025-07-27 2025-08-03 2025-08-10 2025-08-17 2025-08-24

Les dimanches d’été, profitez de votre visite au Poète Ferrailleur pour assister à des concerts musicaux en soirée.

Au programme:

13/07: Là bas si j’y swing, swing manouche

20/07: Kira Pusha, voyage aux Andes de Bolivie

27/07: Ugly Beauty Orchestra Duo, jazz avec orgue et percussions

03/08: Jamalgam, chanson française et festive

10/08: Rose & Henri, chansons ibériques

17/08: Zilou, duo guitare et violon

24/08: Olivier Journeaux et Brice Merian, deux poètes à la guitare folk

Les dimanches du 13 juillet au 24 août de 17h30 à 19h Gratuit .

La Ville Stéphant D174 Lizio 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 97 94

