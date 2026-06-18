Concerts du Grand marché de nuit Dolus-d’Oléron lundi 17 août 2026.

Dolus-d’Oléron

Concerts du Grand marché de nuit

Centre-Bourg Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 19:00:00

fin : 2026-08-17 23:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Programmation 17 août 2026

Place Jean-Jacques-Bazerbes 19h30 concert unique Rockin’road 100% rock

Parking de l’Église 20h musique d’ambiance / 21h Benji de la House Et Totem (electro house)

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Centre-Bourg Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 32 36 culture@dolusoleron.fr

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English : Concerts at the Grand Night Market

Schedule for August 17, 2026:

Place Jean-Jacques-Bazerbes, 7:30 p.m.: One-time Rockin’road concert—100% rock

Church parking lot, 8:00 p.m.: Background music / 9:00 p.m.: Benji de la House and Totem (electro house)

L’événement Concerts du Grand marché de nuit Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes