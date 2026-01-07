Concerts Du Gros Son à Saché Saché

Place Alexandre Calder Saché Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-14
fin : 2026-02-14

Date(s) :
2026-02-14

Au programme de ce concert, les groupes Balls in head, Upraise, et BF15.
Organisé par les Stewrangeaux.
https://www.facebook.com/groups/320868761452303/?locale=fr_FR 10  .

Place Alexandre Calder Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

English :

On the program: Balls in head, Upraise and BF15.
Organized by Stewrangeaux.

