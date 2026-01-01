Concerts du Nouvel An Eglise Saint Ouen de Livarot Eglise Saint Ouen de Livarot Livarot-Pays-d’Auge
Concerts du Nouvel An Eglise Saint Ouen de Livarot Eglise Saint Ouen de Livarot Livarot-Pays-d’Auge samedi 17 janvier 2026.
Concerts du Nouvel An Eglise Saint Ouen de Livarot
Eglise Saint Ouen de Livarot 59 rue du Maréchal Foch Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 17:00:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Les chorales La Vie qui Chante et La Dives à l’Unisson(s) vous invitent aux concerts du Nouvel An le samedi 17 janvier à 17h00 à l’église Saint Ouen de Livarot.
Les chorales La Vie qui Chante et La Dives à l’Unisson(s) vous invitent aux concerts du Nouvel An le samedi 17 janvier à 17h00 à l’église Saint Ouen de Livarot.
Sous la direction de Joseph Abanda accompagné au piano par Camille Nicolas. .
Eglise Saint Ouen de Livarot 59 rue du Maréchal Foch Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie choralelaviequichante@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concerts du Nouvel An Eglise Saint Ouen de Livarot
The La Vie qui Chante and La Dives à l’Unisson(s) choirs invite you to their New Year’s concerts on Saturday January 17 at 5:00 pm at the Saint Ouen church in Livarot.
L’événement Concerts du Nouvel An Eglise Saint Ouen de Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Lisieux Normandie Tourisme