CONCERTS DU NOUVEL AN HALLE AUX GRAINS Toulouse

CONCERTS DU NOUVEL AN

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 68 EUR

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31 21:40:00

2025-12-31 2026-01-01 2026-01-02

Offrez-vous une musique intemporelle et pétillante comme du champagne pour accompagner vos festivités du Nouvel An !

Le chef d’orchestre Enrico Onofri, est particulièrement sensible à l’aspect chanté de la musique, même instrumentale. Pas étonnant qu’il choisisse des perles de Mozart et Rossini, grands génies de l’écriture pour la voix.

Le timbre ample et somptueux de la soprano Siobhan Stagg donnera aux vocalises du programme l’élégance d’une tenue de fête et l’éclat d’un feu d’artifice rien que pour nous. 8 .

English :

Treat yourself to timeless, champagne-sparkling music to accompany your New Year’s festivities!

German :

Gönnen Sie sich zeitlose Musik, die wie Champagner prickelt, um Ihre Neujahrsfeierlichkeiten zu begleiten!

Italiano :

Concedetevi una musica senza tempo, frizzante come lo champagne, per accompagnare i vostri festeggiamenti di Capodanno!

Espanol :

Regálese música atemporal tan chispeante como el champán para acompañar sus fiestas de Año Nuevo

