Concerts Du son dans ton quartier Sélestat

3 journées de concerts dans les quartiers de Sélestat à la fin des vacances d’été

Tout au long de l’été, Zone51 et le Service Jeunesse de la Communauté de Communes de Sélestat & Territoires ont accompagné une quinzaine d’adolescents dans un parcours complet d’initiation à l’organisation d’événements culturels. La finalité ? 3 journées de concerts dans les quartiers de Sélestat à la fin des vacances d’été !

Jeudi Quartier Houillon (11 C Av. du Dr Charles Houillon)

17h-18h DJ TALL ROC (hip-hop)

18h30-19h ARKADA & crew (rap)

19h30-20h30 LARSEN BANGER (live techno)

Vendredi Quartier Filature (1-12 rue de la Filature)

17h15-18h KOTEKASK (live electro)

18h30-19h30 DJ SUPER (house/hip-hop)

Samedi Centre/Place du Dr Kubler

18h-18h50 MAU (soul/pop fr)

19h15-19h45 TWO2FLOW (rap)

20h-21h GOLDENCUT (hip-hop/rock)

English :

3 days of concerts in the districts of Sélestat at the end of the summer vacations

German :

3 Tage Konzerte in den Stadtvierteln von Sélestat am Ende der Sommerferien

Italiano :

3 giorni di concerti nei quartieri di Sélestat alla fine delle vacanze estive

Espanol :

3 días de conciertos en los barrios de Sélestat al final de las vacaciones de verano

