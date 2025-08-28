Concerts Du son dans ton quartier Sélestat
Début : Samedi 2025-08-28 18:00:00
fin : 2025-08-30 18:50:00
Date(s) :
2025-08-28 2025-08-29 2025-08-30
3 journées de concerts dans les quartiers de Sélestat à la fin des vacances d’été
Tout au long de l’été, Zone51 et le Service Jeunesse de la Communauté de Communes de Sélestat & Territoires ont accompagné une quinzaine d’adolescents dans un parcours complet d’initiation à l’organisation d’événements culturels. La finalité ? 3 journées de concerts dans les quartiers de Sélestat à la fin des vacances d’été !
Jeudi Quartier Houillon (11 C Av. du Dr Charles Houillon)
17h-18h DJ TALL ROC (hip-hop)
18h30-19h ARKADA & crew (rap)
19h30-20h30 LARSEN BANGER (live techno)
Vendredi Quartier Filature (1-12 rue de la Filature)
17h15-18h KOTEKASK (live electro)
18h30-19h30 DJ SUPER (house/hip-hop)
Samedi Centre/Place du Dr Kubler
18h-18h50 MAU (soul/pop fr)
19h15-19h45 TWO2FLOW (rap)
20h-21h GOLDENCUT (hip-hop/rock)
Petite buvette assurée par le SCS Volley (samedi uniquement) 0 .
Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 02 05 contact@zone51.net
English :
3 days of concerts in the districts of Sélestat at the end of the summer vacations
German :
3 Tage Konzerte in den Stadtvierteln von Sélestat am Ende der Sommerferien
Italiano :
3 giorni di concerti nei quartieri di Sélestat alla fine delle vacanze estive
Espanol :
3 días de conciertos en los barrios de Sélestat al final de las vacaciones de verano
