Concerts Duo Acoustic Wing Association Ça va jazzer Pertuis

Concerts Duo Acoustic Wing
Samedi 27 septembre 2025 à partir de 20h. Association Ça va jazzer 235 rue Henri Silvy Pertuis Vaucluse
Début : 2025-09-27 20:00:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Acoustic Wing ouvrira la saison Ça va jazzer 2025-2026, avec Roland Gassin à la guitare, au chant, percussions et arrangements & Arnaud Decompoix à la contrebasse et aux chœurs
Du blues mais pas que…
Une soirée pleine de surprises qui ouvrira à 20h00
Et toujours avec une petite restauration salée ou sucrée disponible au bar toute la soirée
Adhésion obligatoire montant libre
PAF 15€ dont un cocktail du jour ou une boisson sans alcool
Réservation par téléphone conseillée 06 83 63 13 21
(Parking place Garcin à 30 mètre) .
Association Ça va jazzer 235 rue Henri Silvy Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Acoustic Wing will open the Ça va jazzer 2025-2026 season, with Roland Gassin on guitar, vocals, percussion and arrangements & Arnaud Decompoix on double bass and backing vocals
German :
Acoustic Wing wird die Saison Ça va jazzer 2025-2026 eröffnen, mit Roland Gassin an Gitarre, Gesang, Perkussion und Arrangements & Arnaud Decompoix am Kontrabass und den Chören
Italiano :
Gli Acoustic Wing apriranno la stagione Ça va jazzer 2025-2026, con Roland Gassin alla chitarra, voce, percussioni e arrangiamenti e Arnaud Decompoix al contrabbasso e voce secondaria
Espanol :
Acoustic Wing abrirá la temporada Ça va jazzer 2025-2026, con Roland Gassin a la guitarra, voz, percusión y arreglos y Arnaud Decompoix al contrabajo y coros
