Concerts- Duo Dom et Valérie et Sylvain et sa machine à remonter le temps ! Bar Chez Loule La Motte-Chalancon

Bar Chez Loule 13 rue du Bourg La Motte-Chalancon Drôme

Début : Mercredi 2025-07-23 18:00:00

fin : 2025-07-23 23:59:00

2025-07-23

Chaque mercredi durant l’été , c’est concerts au bar chez Loule ! ! ! Avec deux groupes en une soirée première partie à 18h le » Duo Dom et Valérie « , puis à 20h30/ 21h place à Sylvain et à sa légendaire machine à démonter le temps ! ! !

Bar Chez Loule 13 rue du Bourg La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 40 18 10

English :

Every Wednesday during the summer, it’s concerts at the bar Chez Loule ! ! With two bands in one evening: opening act at 6pm, the « Duo Dom et Valérie », then at 8:30/9pm, Sylvain and his legendary time machine!!!!

German :

Jeden Mittwoch während des Sommers gibt es Konzerte in der Bar Chez Loule!!! ! Mit zwei Gruppen an einem Abend: Erster Teil um 18 Uhr das « Duo Dom et Valérie », dann um 20.30/ 21 Uhr Platz für Sylvain und seine legendäre Zeitmaschine !!!

Italiano :

Ogni mercoledì d’estate, concerti al bar Chez Loule! ! Due gruppi in una sola serata: alle 18.00 il « Duo Dom et Valérie », poi alle 20.30/9.00 Sylvain e la sua leggendaria macchina del tempo!

Espanol :

Todos los miércoles de verano, conciertos en el bar Chez Loule ¡! Con dos grupos en una misma velada: como teloneros a las 18:00 h, el « Dúo Dom et Valérie », y a continuación, a las 20:30/9:00 h, ¡Sylvain y su legendaria máquina del tiempo!

