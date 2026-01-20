Concerts Echo Motiv Duod’A + The Bundy + Karl ZA l’Ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Concerts Echo Motiv Duod’A + The Bundy + Karl

ZA l’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Le samedi 7 février 2026, Echo System accueille les concerts Echo Motiv. Mené en partenariat avec l’association Aim’Rock, ce dispositif d’accompagnement met en lumière des groupes amateurs de Haute-Saône. À cette occasion, Duod’A, The Bundy et Karl se succèdent sur scène pour un concert de restitution, présentant le fruit de plusieurs mois de travail autour de la création et de la scène. .

ZA l’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 80 29 billetterie@echosystem70.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concerts Echo Motiv Duod’A + The Bundy + Karl

L’événement Concerts Echo Motiv Duod’A + The Bundy + Karl Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-01-20 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE