Concerts-Eguberri Gaua Irissarry

Concerts-Eguberri Gaua

salle Airoski Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Concerts avec la Banda Airoski, La Patina, Kalume, DJ Doli. Restauration et buvette sur place. .

salle Airoski Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 71 78

