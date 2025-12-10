Concerts-Eguberri Gaua Irissarry
Concerts-Eguberri Gaua Irissarry vendredi 19 décembre 2025.
Concerts-Eguberri Gaua
salle Airoski Irissarry Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Concerts avec la Banda Airoski, La Patina, Kalume, DJ Doli. Restauration et buvette sur place.
salle Airoski Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 71 78
