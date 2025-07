Concerts en nos villages Frozes

Concerts en nos villages

Frozes Vienne

Début : 2025-07-19

fin : 2025-08-19

Le festival « Concerts en nos Villages » vous invite à découvrir la musique de chambre dans toute sa richesse, au cœur de nos campagnes. Chaque soir, un nouveau lieu, une nouvelle atmosphère, un nouveau répertoire !

Violons, altos, violoncelles, pianos et même saxophones se rencontrent autour des plus grandes œuvres classiques et contemporaines. .

Frozes 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine

English : Concerts en nos villages

The « Concerts en nos Villages » festival invites you to discover chamber music in all its richness, in the heart of our countryside. Every evening, a new venue, a new atmosphere, a new repertoire!

German : Concerts en nos villages

Das Festival « Concerts en nos Villages » lädt Sie ein, die Kammermusik in ihrem ganzen Reichtum im Herzen unserer ländlichen Gegenden zu entdecken. Jeden Abend ein neuer Ort, eine neue Atmosphäre, ein neues Repertoire!

Italiano :

Il festival « Concerts en nos Villages » vi invita a scoprire la ricchezza della musica da camera nel cuore della nostra campagna. Ogni sera, un nuovo luogo, una nuova atmosfera, un nuovo repertorio!

Espanol :

El festival « Concerts en nos Villages » le invita a descubrir la riqueza de la música de cámara en el corazón de nuestra campiña. Cada noche, un nuevo lugar, un nuevo ambiente, un nuevo repertorio

L’événement Concerts en nos villages Frozes a été mis à jour le 2025-07-16 par Office de Tourisme du Haut-Poitou