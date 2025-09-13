Concerts en plein air du Cantou Montvalent

Concerts en plein air du Cantou Montvalent samedi 13 septembre 2025.

Concerts en plein air du Cantou

Point de vue Malbernat Montvalent Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 20:30:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Deux choses importantes, pour déjà 2 surprises dévoilées

Ça se passera en plein air, au point de vue du Malbernat, à Montvalent. t avec une programmation digne de ce nom, puisqu’on aura le plaisir d’accueillir Jo Dahan & le Gonzo Club, ainsi que Lapietà !!

Les Casse-pieds, ça doit bien encore parler à quelques-uns, non ?

Et la Mano Négra, à un peu plus ?

Jo Dahan tourne maintenant sous son nom, et c’est avec le Gonzo Club qu’il sera sur la scène du Cantou !!

On les attend avec impatience !!!

La pietà après une longue période à base d’électro et de guitare, un rentre dedans rebel assumé, elle attaque une nouvelle formule, plus rock, avec batterie / basse / guitare en accompagnement.

Nous aurons l’honneur de la primeur et la découverte de cette nouvelle formule!!

Buvette sur place

8 .

Point de vue Malbernat Montvalent 46500 Lot Occitanie

English :

Two important things, and 2 surprises have already been revealed:

It’ll be outdoors, at the Malbernat lookout point in Montvalent. t with a program worthy of the name, as we’ll have the pleasure of welcoming Jo Dahan & le Gonzo Club, as well as Lapietà !

Les Casse-pieds, that’s got to speak to a few people, doesn’t it?

And La Mano Négra, to a few more?

Jo Dahan now tours under his own name, and it’s with the Gonzo Club that he’ll be on stage at Le Cantou!

We can’t wait to see them!

La pietà after a long period of electro and guitar, with a rebellious, in-your-face edge, La Pietà is now tackling a new, rockier formula, with drums/bass/guitar as accompaniment.

We’ll have the honor of being the first to discover this new formula!

Refreshment bar on site

German :

Zwei wichtige Dinge, für bereits zwei enthüllte Überraschungen

Es wird unter freiem Himmel stattfinden, am Aussichtspunkt Malbernat in Montvalent. t mit einem Programm, das diesen Namen verdient, denn wir werden das Vergnügen haben, Jo Dahan & den Gonzo Club sowie Lapietà!!! zu begrüßen

Les Casse-pieds, das muss doch noch einigen Leuten etwas sagen, oder?

Und die Mano Négra, an ein paar mehr?

Jo Dahan tourt jetzt unter seinem eigenen Namen, und er wird mit dem Gonzo Club auf der Bühne des Cantou stehen!

Wir erwarten sie mit Ungeduld!!!

La pietà nach einer langen Phase mit Elektro und Gitarre, einem angenommenen rebel rentre dedans, greift sie eine neue Formel an, die rockiger ist, mit Schlagzeug / Bass / Gitarre als Begleitung.

Wir werden die Ehre haben, diese neue Formel als Erste zu entdecken!

Getränke vor Ort

Italiano :

Due cose importanti e due sorprese sono già state rivelate:

Tutto si svolgerà all’aperto, al belvedere di Malbernat a Montvalent. t con un programma degno di questo nome, visto che avremo il piacere di accogliere Jo Dahan & le Gonzo Club, oltre ai Lapietà !

Les Casse-pieds, che a qualcuno di voi suonerà ancora familiare, no?

E La Mano Négra, a qualche altro?

Jo Dahan è ora in tournée con il suo nome ed è con i Gonzo Club che si esibirà a Le Cantou!

Non vediamo l’ora di vederli!

La pietà dopo un lungo periodo di electro e chitarra, con un’impronta ribelle e in-your-face, stanno passando a una nuova formula più rock, con batteria/basso/chitarra come accompagnamento.

Avremo l’onore di essere i primi a scoprire questa nuova formula!

Bar per il ristoro in loco

Espanol :

Ya se han desvelado dos cosas importantes y dos sorpresas:

Todo tendrá lugar al aire libre, en el mirador de Malbernat, en Montvalent. t con un programa digno de ese nombre, ya que tendremos el placer de recibir a Jo Dahan & le Gonzo Club, ¡así como a Lapietà!

Les Casse-pieds, a algunos de ustedes les sonará, ¿no?

Y La Mano Négra, a algunos más?

Jo Dahan está ahora de gira con su propio nombre, y es con Gonzo Club con quien actuará en Le Cantou

¡Estamos impacientes por verles!

La pietà: después de un largo periodo de electro y guitarra, con un aire rebelde y desenfadado, pasan a una nueva fórmula más rockera, con batería/bajo/guitarra como acompañamiento.

Tendremos el honor de ser los primeros en descubrir esta nueva fórmula

Bar de refrescos in situ

L’événement Concerts en plein air du Cantou Montvalent a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Vallée de la Dordogne